На Харьковщине обокрали братскую могилу

Так, неизвестные выломали 10 секций забора, установленного вокруг братской могилы в селе Садовом, сообщает ТРК "Лозовщина".

Злоумышленники украли 10 секций чугунной ограды.

Важно отметить, что на могилу уже наведывались вандалы - ранее они разбили плиты.

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Кроме того мы писали, что в Харькове из движущейся машины выпал пассажир

Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.

У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.

Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.

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