На Харьковщине обокрали братскую могилу
Так, неизвестные выломали 10 секций забора, установленного вокруг братской могилы в селе Садовом,
Злоумышленники украли 10 секций чугунной ограды.
Важно отметить, что на могилу уже наведывались вандалы - ранее они разбили плиты.
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Кроме того мы писали, что в Харькове из движущейся машины выпал пассажир
Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.
У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.
Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.
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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.