Харьковчанка обнаружила под кроватью нежданного гостя
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
Харьковчанка обнаружила в собственной квартире змею.
Патрульные, прибывшие на вызов, увидели крупную змею - это был сетчатый питон. Как змея попала в квартиру женщины - неизвестно.
Полицейские поймали "гостя" и отвезли его к ветеринару, рептилию передали в контактный зоопарк.
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Кроме того мы писали, что в Харькове из движущейся машины выпал пассажир
Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.
У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.
Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.
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