Женщина не растерялась и позвонила в полицию

Харьковчанка обнаружила под кроватью нежданного гостя

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Харьковчанка обнаружила в собственной квартире змею.

Патрульные, прибывшие на вызов, увидели крупную змею - это был сетчатый питон. Как змея попала в квартиру женщины - неизвестно.

Полицейские поймали "гостя" и отвезли его к ветеринару, рептилию передали в контактный зоопарк.

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Так, на улице Героев Труда из-за резкого поворота пассажир выпал из автомобиля.

У автомобиля Mazda во время резкого разворота открылась передняя пассажирская дверь и из машины выпал мужчина.

Водитель остановился на ближайшей парковке, а выпавший пассажир встал на ноги и направился в сторону авто.

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