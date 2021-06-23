Харьковчан просят носить документы с собой на улице
Об этом сообщают «Харьковские известия».
23 июня Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ проводит запланированные антитеррористические учения в области.
"Обучение проходят в условиях, максимально приближенным к реальным", сообщили в Управлении СБ Украины.
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А еще мы писали, что на Харьковщину надвигается адская жара
Согласно прогнозу сайта "sinoptik", на регион надвигается жара до +34 градусов.
В Харьковской области очень высокая пожарная опасность.
Так, в ближайшие пять дней осадки не предвидятся, будет малооблачно. Только в следующий понедельник, 28 июня, синоптики прогнозируют дожди.
На протяжении этой недели будет держаться высокая температура, жарче всего будет в пятницу и субботу.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
Как сообщала Politeka, подросток под Харьковом забрался на 6-метровую липу и не мог слезть: детали ЧП
Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего