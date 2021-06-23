Харьковчан просят носить документы с собой на улице

Об этом сообщают «Харьковские известия».

23 июня Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ проводит запланированные антитеррористические учения в области.

"Обучение проходят в условиях, максимально приближенным к реальным", сообщили в Управлении СБ Украины.

А еще мы писали, что на Харьковщину надвигается адская жара

Согласно прогнозу сайта "sinoptik", на регион надвигается жара до +34 градусов.

В Харьковской области очень высокая пожарная опасность.

Так, в ближайшие пять дней осадки не предвидятся, будет малооблачно. Только в следующий понедельник, 28 июня, синоптики прогнозируют дожди.

На протяжении этой недели будет держаться высокая температура, жарче всего будет в пятницу и субботу.

К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.

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Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего