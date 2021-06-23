В Харькове в аварии пострадали три человека
Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
В Харькове в ДТП попали водители трех автомобилей – ЗАЗ, Volkswagen Passat и Volkswagen Transporter.
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Получили травмы три пассажира Volkswagen, их доставили в больницу.
А еще мы писали, что харьковчан просят носить документы с собой на улице
23 июня Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ проводит запланированные антитеррористические учения в области.
"Обучение проходят в условиях, максимально приближенным к реальным", сообщили в Управлении СБ Украины.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
Как сообщала Politeka, подросток под Харьковом забрался на 6-метровую липу и не мог слезть: детали ЧП
Кроме того Politeka писала, что в центр Харькова привезли тонну мусора: кадры произошедшего