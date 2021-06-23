В Харькове в аварии пострадали три человека

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

В Харькове в ДТП попали водители трех автомобилей – ЗАЗ, Volkswagen Passat и Volkswagen Transporter.

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