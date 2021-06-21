В Харьковской области произошла смертельная авария
Об этом сообщает полиция Балаклейщины.
На дороге возле села Байрак в Харьковской области под колеса грузовика попал мопедист.
Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. Для установления личности погибшего, правоохранители обратились за помощью к населению.
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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.
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