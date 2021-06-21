Харьковчан предупреждают о чрезвычайной опасности

Об этом сообщили в ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 21-23 июня в большинстве северных, западных и восточных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Также мы писали, что в Харькове произошла перестрелка между двумя водителями

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.

«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

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