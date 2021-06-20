Грузовик перевернулся на Харьковщине
Автомобиль КамАЗ со щебнем перевернулся в Чугуевском районе Харьковской области.
Предварительно установлено, что 63-летний водитель не справился с управлением.
Из-за аварии на дороге образовалась пробка.
К счастью, пострадавших нет.
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Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений.
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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки.
«Во время выяснения отношений правонарушитель совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя», — говорится в сообщении полиции.
Пострадавший с ранением стопы доставлен в больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.
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