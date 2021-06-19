В Харькове маршрутчик решил перекусить прямо за рулем
Об этом сообщили в телеграм-канале "Х**вый Харьков".
Маршрутчик в левой руке держал судочек с супом, а в правой ложку и руль.
Возле мужчины стояла женщина, которая ела вместе с ним.
"Просто водитель нового 263-го хавает супчик в время движения, х*ево поруливая автобусом", - говорится в сообщении.
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Безумное видео здесь.
Недавно мы писали, что в Харькове автобусы и троллейбусы будут ездить по новому графику
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".
Автобусы №15э изменят маршрут с 8:00 до 20:00 19 и 22 июня.
Троллейбусы №12 и 17 меняют маршрут с 7:00 19 июня до 22:00 20 июня.
По улице Танкопия (участок от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) проведут ремонт.
Троллейбусы №12 и 17 изменят маршрут из-за проведения ремонта. Движение запретят по улице Чкалова — от Белгородского шоссе до улицы Чкалова.
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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.