В Харькове автобусы и троллейбусы будут ездить по новому графику
Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе "1562".
Автобусы №15э изменят маршрут с 8:00 до 20:00 19 и 22 июня.
Троллейбусы №12 и 17 меняют маршрут с 7:00 19 июня до 22:00 20 июня.
По улице Танкопия (участок от улицы Харьковских Дивизий до улицы Ощепкова) проведут ремонт.
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Троллейбусы №12 и 17 изменят маршрут из-за проведения ремонта. Движение запретят по улице Чкалова — от Белгородского шоссе до улицы Чкалова.
Недавно мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия
Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.
Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедии выясняются.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.