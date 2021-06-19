Купаться там не рекомендуется

В Харьковской области нашли кишечную палочку

Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Опасным назвали пляж "Комсомольский" и зоны отдыха на реке Берестовая в Краснограде.

Там на литр воды приходится до 24 тысяч лактопозитивных кишечных палочек - это почти в пять раз превышает норму.

Также сохраняются ограничения из-за антигенов ротавирусной инфекции в реке Берестовой.

Медики рекомендуют ограничить купание в поселке Зачепиловка и в Краснограде.

Недавно мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия

Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.

Обстоятельства трагедии выясняются.

К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео

Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.