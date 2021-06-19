В Харьковской области нашли кишечную палочку

Об этом сообщает областной лабораторный центр.

Опасным назвали пляж "Комсомольский" и зоны отдыха на реке Берестовая в Краснограде.

Там на литр воды приходится до 24 тысяч лактопозитивных кишечных палочек - это почти в пять раз превышает норму.

Также сохраняются ограничения из-за антигенов ротавирусной инфекции в реке Берестовой.

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Недавно мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия

Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

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