В Харьковской области нашли кишечную палочку
Об этом сообщает областной лабораторный центр.
Опасным назвали пляж "Комсомольский" и зоны отдыха на реке Берестовая в Краснограде.
Там на литр воды приходится до 24 тысяч лактопозитивных кишечных палочек - это почти в пять раз превышает норму.
Также сохраняются ограничения из-за антигенов ротавирусной инфекции в реке Берестовой.
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Медики рекомендуют ограничить купание в поселке Зачепиловка и в Краснограде.
Недавно мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия
Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.
Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедии выясняются.
К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео
Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".
Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.