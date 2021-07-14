У Харкові тільки один з шести пляжів визнали безпечним
Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.
У Харкові знайшли небезпечні для здоров'я обсяги кишкової палички практично на всіх водоймах.
Після перевірки не рекомендують купатися на п'яти пляжах.
Небезпечним визнано купання в Журавлівському і Удянському гідропарках, а також в Олексіївському лугопарку.
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За межами міста не рекомендують купатися в річці Берестовій, а також на пляжі ставка "Комсомольський".
Нагадаємо, що в Харківській області всього за добу дістали з води чотирьох осіб.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
"На Петренківському водосховищі потонув 17-річний підліток, На Основ'янському-чоловік приблизно 40 років, на ставку с.Соснівка Богодухівського району – чоловік 1994 р. н. і на ставку в смт. Кочеток Чугуївського району чоловік близько 40 років", - йдеться в повідомленні.
До слова, 25 людей загриміли в лікарню: у Харкові сталося масове отруєння
Як повідомляла Politeka раніше майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові
Крім того Politeka писала, про те, що 9-річний хлопчик сильно отруївся в Дніпрі: "батько збирав гриби"