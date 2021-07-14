Куди краще не ходити

У Харкові тільки один з шести пляжів визнали безпечним

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

У Харкові знайшли небезпечні для здоров'я обсяги кишкової палички практично на всіх водоймах.

Після перевірки не рекомендують купатися на п'яти пляжах.

Небезпечним визнано купання в Журавлівському і Удянському гідропарках, а також в Олексіївському лугопарку.

За межами міста не рекомендують купатися в річці Берестовій, а також на пляжі ставка "Комсомольський".

Нагадаємо, що в Харківській області всього за добу дістали з води чотирьох осіб.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

"На Петренківському водосховищі потонув 17-річний підліток, На Основ'янському-чоловік приблизно 40 років, на ставку с.Соснівка Богодухівського району – чоловік 1994 р. н. і на ставку в смт. Кочеток Чугуївського району чоловік близько 40 років", - йдеться в повідомленні.

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