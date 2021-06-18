В Харькове растет количество госпитализированных с отравлением
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Выяснилось, что 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, в том числе 17 детей.
В пресс-службе ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области отметили, что больные связывают отравление с употреблением готовых блюд в сети ресторанов.
Все подробности массового отравления выясняются.
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Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.
Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
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