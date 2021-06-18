В Харькове растет количество госпитализированных с отравлением

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Выяснилось, что 17 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 45 человек, в том числе 17 детей.

В пресс-службе ГУ Госпредпотребслужбы в Харьковской области отметили, что больные связывают отравление с употреблением готовых блюд в сети ресторанов.

Все подробности массового отравления выясняются.

А еще мы писали, что в Одесской области произошло массовое отравление

Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.



Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.

У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.

К слову, из-за неразделенной любви харьковчанин решил прыгнуть с балкона ТРЦ, видео

Как сообщала Politeka ранее в Харькове затопило дома и дворы: "уровень воды достиг 30 см".

Кроме того Politeka писала, о том, что опекуны школьницы обратились в полицию, детали: Уехала поступать в лицей и пропала.