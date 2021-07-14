В Харькове только один из шести пляжей признали безопасным
Об этом сообщили в областном лабораторном центре.
В Харькове нашдены опасные для здоровья объемы кишечной палочки практически на всех водоемах.
После проверки не рекомендуют купаться на пяти пляжах.
Опасным признано купание в Журавлевском и Удянском гидропарках, а также в Алексеевском лугопарке.
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За пределами города не рекомендуют купаться в реке Берестовой, а также на пляже ставка "Комсомольский".
Напомним, что в Харьковской области всего за сутки достали из воды четырех человек.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"На Петренковском водохранилище утонул 17-летний подросток, на Основянском – мужчина примерно 40 лет, на пруду с. Сосновка Богодуховского района – мужчина 1994 г.р. и на пруду в пгт. Кочеток Чугуевского района мужчина около 40 лет", - говорится в сообщении.
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