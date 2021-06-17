В Харькове произошло массовое отравление
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
25 больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.
"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести", — сообщили в центре.
Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.
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Официальная причина заболевания - выясняется.
В то же время в Одесской области также отравились люди.
Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.
Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.
Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.
У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.
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