В Харькове произошло массовое отравление

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

25 больных госпитализировали в городскую больницу №31 и детскую больницу №19.

"Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести", — сообщили в центре.

Заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова.

Официальная причина заболевания - выясняется.

В то же время в Одесской области также отравились люди.

Так, на прошлой неделе в Болграде четыре человека отравились шаурмой.



Любители шаурмы заразились сальмонелезом. Среди заболевших есть двое детей.

Все пострадавшие госпитализированы в Болградскую ЦРБ, течение заболевания средней тяжести.

У двух больных диагноз подтвержден лабораторно.

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