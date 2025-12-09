Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Днепропетровской области на 10 декабря.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 декабря будут применяться в части населённых пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО "ДТЭК Днепровские электросети".

В связи с проведением ремонтных работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Днепропетровской области на 10 декабря.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО "ДТЭК

Днепровские электросети" будет проводить профилактические работы. Поэтому с 08:00 до 17:00 (9 часов подряд) не будет света в населенном пункте Осыкувате по улицам: Межева, Нова, Украинска, Центральна.

Плановое отключение электроснабжения 10 декабря 2025 будет действовать в населенном пункте Дмытривка ориентировочно с 09.00 до 16.00 по ул. Шкильна и Вишнева, а на переулке Садовый ограничения вводятся с 10:00 до 16:00.

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут в городе Вильногирск с 8:30 до 16:30 на улицах:

бульвар Мыру: 13, 13А, 15А;

Центральна: 50, 50А, 50В, 67Б;

пров. Соборный: 1.

Кроме этого плановые отключения будут применять в городах Жовти Воды с 8 до 17 часов по адресам:

Авангард: 26, 32, 32А;

Будивельныкив: 6А, 8, 8А, 10-34 (парные);

Геологична: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Нова: 1-13, 15, 17;

Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 11;

Счастлива: 1-17, 19.

Украинцам рекомендуют заранее подготовиться к графику света в Днепропетровской области на 10 декабря, а также отмечается, что в любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики.

Графики отключений ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

