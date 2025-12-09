Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла у Дніпропетровській області на 10 грудня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 грудня застосовуватимуться в частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 10 грудня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК

Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи. Тому з 08:00 до 17:00 (9 годин поспіль) не буде світла у населеному пункті Осикувате по вулицям: Межова, Нова, Українська, Центральна.

Планове відключення електропостачання 10 грудня 2025 року діятиме у населеному пункті Дмитрівка орієнтовно з 09.00 до 16.00 по вул. Шкільна та Вишнева, а на провулку Садовий обмеження вводяться з 10:00 до 16:00.

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть в місті Вільногірськ з 8:30 до 16:30 на вулицях:

бульвар Миру: 13, 13А, 15А;

Центральна: 50, 50А, 50В, 67Б;

пров. Соборний: 1.

Крім цього планові вимкнення будуть застосовувати у міст Жовті Води з 8 до 17 години за адресами:

Авангардна: 26, 32, 32А;

Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34 (парні);

Геологічна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6;

Нова: 1-13, 15, 17;

Польова: 1, 1А, 2-12, 14;

Рудна: 7, 11;

Щаслива: 1-17, 19.

Українцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку світла у Дніпропетровській області на 10 грудня, а також зазначається, що будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки.

Графіки відключень ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.