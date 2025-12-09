В конце года в Днепре наблюдается активное подорожание продуктов, поэтому рассказываем, к чему готовиться местным жителям.

Подорожание продуктов в Днепре происходит из-за традиционного предпраздничного спроса, сообщает Politeka.

Экономисты отмечают, что отдельные категории товаров вырастут в цене достаточно ощутимо, в то время как базовые позиции останутся сравнительно стабильными. Потребителям советуют планировать закупки раньше времени, чтобы минимизировать расходы на праздничный стол и сезонные деликатесы.

По словам экспертов, в декабре уже отмечается явное подорожание продуктов в Днепре в сегменте мяса, рыбы и импортных фруктов. Однако это только начало.

Свинина может прибавить в стоимости до 10% из-за активного спроса. Говядина будет расти умеренно, на 3-6%, курятина останется стабильной благодаря достаточному производству. Импортная рыба, в том числе семга и форель, может вырасти на 10-15%, украинская рыба – до 5%, особенно ближе к Рождеству.

Деликатесы и колбасные изделия тоже подпадают под подорожание продуктов в Днепре, рост может составить до 8-12%. При этом бюджетные виды колбас будут расти минимально.

Во фруктовом сегменте ожидается повышение стоимости цитрусовых на 10-15%. Яблоки и груши украинского производства поднимутся на 3-5%, а бананы – на 5-8%.

Предпраздничный спрос на сладости и шоколадные изделия тоже оказывает влияние на рынок. Премиальные наборы могут вырасти в цене на 10-15%, шоколад среднего сегмента – на 5-8%, бюджетные конфеты останутся практически без изменений.

Дополнительным фактором роста являются мировые колебания вращения какао в течение года. В общем, перед Рождеством и Новым годом сезонное повышение цен будет колебаться в пределах 5-12%.

Экономисты подчеркивают, что рост ценников будет, однако, это не коснется не одинаковых категорий. Сезонный спрос, логистические затраты и энергетические риски влияют на мясо, рыбу, деликатесы и фрукты, а овощи и хлеб остаются относительно доступными.

