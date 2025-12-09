Наприкінці року у Дніпрі спостерігається активне подорожчання продуктів, тож розповідаємо, до чого готуватися місцевим жителям.

Подорожчання продуктів у Дніпрі відбуваєтся через традиційний передсвятковий попит, повідомляє Politeka.

Економісти зазначають, що окремі категорії товарів виростуть в ціні доволі відчутно, тоді як базові позиції залишаться порівняно стабільними. Споживачам радять планувати закупівлі завчасно, щоб мінімізувати витрати на святковий стіл та сезонні делікатеси.

За словами експертів, у грудні вже відзначається явне подорожчання продуктів у Дніпрі у сегменті м’яса, риби та імпортних фруктів. Проте, це лише початок.

Свинина може додати у вартості до 10% через активний попит. Яловичина зростатиме помірно, на 3-6%, курятина залишиться стабільною завдяки достатньому виробництву. Імпортна риба, зокрема сьомга та форель, може вирости на 10-15%, українська риба – до 5%, особливо ближче до Різдва.

Делікатеси та ковбасні вироби теж підпадають під подорожчання продуктів у Дніпрі, ріст може скласти до 8-12%. При цьому бюджетні види ковбас зростатимуть мінімально.

У фруктовому сегменті очікується підняття вартості цитрусових на 10-15%. Яблука та груші українського виробництва піднімуться на 3-5%, а банани - на 5-8%.

Передсвятковий попит на солодощі та шоколадні вироби теж впливає на ринок. Преміальні набори можуть вирости у вартості на 10-15%, шоколад середнього сегменту – на 5-8%, бюджетні цукерки залишаться практично без змін.

Додатковим фактором зростання є світові коливання варотості какао протягом року. Загалом перед Різдвом та Новим роком сезонне підвищення цін коливатиметься у межах 5-12%.

Економісти наголошують, що ріст цінників буде, проте, це не торкнеться не однакововсіх категорій. Сезонний попит, логістичні витрати та енергетичні ризики впливають на м’ясо, рибу, делікатеси та фрукти, а овочі й хліб залишаються відносно доступними.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право