Граждане пенсионного возраста Черниговской области, не имеющие достаточного стажа, могут обратиться за денежной помощью для пенсионеров, не имеющих права на пенсию.

Об этом напоминают в ПФУ.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 63 года пенсию можно оформить при наличии минимум 22 лет страхового стажа, а в 65 лет – при наличии не менее 15 лет. Если до этого возраста гражданин не получил достаточное количество страхового стажа, он может получить специальную государственную помощь.

Назначение денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области возможно при условии, что среднемесячный совокупный доход человека за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности. В 2025 году он составляет 2361 гривну.

Размер государственного пособия для пенсионеров Черниговской области, не имеющих права на пенсию, установлен на уровне 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть 708,3 гривны. Если фактическая сумма пособия меньше прожиточного минимума, государство доплачивает адресную помощь до уровня 2361 гривны в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 26 марта 2008 года № 265.

Оформить ее можно несколькими способами:

через сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины или уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества, а также в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

онлайн по технической возможности через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или через Единый государственный вебпортал электронных услуг (Портал Дия) с использованием квалифицированной электронной подписи;

почтовой отправкой в ​​адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

