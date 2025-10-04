Ограничение движения в Черновцах временно вводится на трех улицах из-за проведения ремонтных работ и праздничных мероприятий, сообщает Politeka.

Городской совет сообщает водителям о необходимости учитывать эти изменения при планировании маршрутов в ближайший период.

Улица О. Вильшины будет полностью перекрыта от перекрестка с 3-м переулком О. Вильшины до перекрестка с 1-м Осенним переулком до 25 октября. Причина – реконструкция аварийного участка напорного водопровода. Движение на этом участке полностью приостановлено для обеспечения безопасности во время работ.

На улице Коломыйской, между домами №13 и №15-А, также будет полное перекрытие движения до 16 октября. Причина та же – ремонт аварийного водопровода, требующий полного ограничения доступа транспорта для безопасного выполнения работ.

Улица О. Гузар 4 октября с 16:00 до 21:30 будет перекрыта для транспорта, а парковка запрещена на участке от ул. К. Стеценко до ул. Главной. Это связано с проведением благотворительного мероприятия ко Дню города, во время которого доступ транспорта ограничен.

Городской совет Черновцов призывает водителей заблаговременно планировать маршруты и учитывать ограничения движения в Черновцах, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасный проезд. Все изменения введены временно, однако они необходимы для проведения ремонтных работ и праздничных мероприятий без риска для участников дорожного движения.

Кроме того, напомним, что раньше мы также писали о новом графике автобусов и троллейбусов в облцентре. Автобусные маршруты №5, 6, 23 и 29, а также троллейбусы №6А и 8А претерпели изменения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили