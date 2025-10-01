Местных жителей предупредили о введении временных ограничений движения транспорта в Черновцах и раскрываем детали.

В октябре жителей и гостей города ждут ограничения движения транспорта в Черновцах , сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале городского совета, ограничения движения транспорта в Черновцах будут действовать на нескольких ключевых улицах и площадях в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям.

Ограничение движения транспорта в Черновцах будет введено для безопасного проведения празднования Дня города и благотворительных событий. В рамках этих мероприятий планируется частичное закрытие дорог на площади Соборной и Театральной площади.

На площади Соборного проезд будет полностью запрещен 4 и 5 октября с 16:00 до 22:00. Речь идет о участке от улицы Героев Майдана до Ивана Франко.

На площади Театрального перекрытия будет действовать 5 октября с 19:00 до 21:30 на отрезке от Фридриха Шиллера, 1 до Николая Лысенко, 2. Здесь планируются культурные события и благотворительные акции, предусматривающие значительное скопление людей, поэтому передвижение автомобилей станет невозможным.

Городской совет призывает водителей заранее продумывать маршруты и учитывать изменения в возможности передвижения по городу. Особое внимание советуют обращать на время перекрытий, чтобы избежать недоразумений и пробок.

Кроме того, напомним, что раньше мы также писали о новом графике автобусов и троллейбусов в облцентре. Автобусные маршруты №5, 6, 23 и 29, а также троллейбусы №6А и 8А претерпели изменения.

Новая организация передвижения направлена ​​на удобство граждан и безопасность, а также сохранение регулярности перевозок в центральной части города. Подробнее об этом – читайте в статье по ссылке.

