Местные жители заметили последствия дефицита определенных продуктов в Кривом Роге, поэтому рассказываем, что об этом думают эксперты.

Дефицит продуктов в Кривом Роге вызван сокращением поголовья свиней и высоким спросом на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее повышение стоимости свинины вполне возможно, и ситуация будет оставаться напряженной до конца года.

С начала 2025 года стоимость свинины в Украине выросла на 34%, а в годовом измерении подорожание составило 60%. Дефицит продуктов в Кривом Роге связан с низкой численностью свиней.

Зимой она сократилась до 4,5 миллионов голов преимущественно в частных хозяйствах. Это ограничило предложение на рынке и спровоцировало рост закупочных цен. В сентябре ценник на живой вес беконных свиней пород колебался от 98 до 100 грн за килограмм.

Импорт мяса стал одним из механизмов компенсации дефицита продуктов в Кривом Роге. Только в августе 2025 года Украина ввезла 4,6 тысячи тонн свинины. Это на 48% больше, чем в июле.

В целом, за 8 месяцев года общие объемы ввозимой продукции составили 14,9 тысячи тонн, что в 7,8 раза больше чем за аналогичный период 2024 года. Это самый высокий показатель с 2022 года. До конца 2025 года эксперты ожидают, что объемы импорта могут превысить 25 тысяч тонн.

Падение стоимости живца в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для закупок украинских компаний и импорт становится альтернативным источником мясного сырья.

По данным Госстата, на начало сентября 2025 года в Украине насчитывалось 4,8 миллиона свиней, что на 7% больше, чем в январе. Несмотря на увеличение поголовья на 330 тысяч голов с начала года, предложение на рынке оставалось ограниченным.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.