Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье помогает обеспечить безопасное проживание и другое.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье стартовала в рамках программы поддержки пострадавших от войны, сообщает Politeka.

Благотворительная организация «Каритас» приступила к приему заявок от жителей, чье жилье пострадало после 24 февраля 2022 года. Организаторы отмечают своевременное представление документов, чтобы гарантированно получить поддержку.

На помощь могут рассчитывать жители населённых пунктов без активных обстрелов. Основной критерий – доход: среднемесячная прибыль на одного члена семьи не должна превышать 6318 гривен, или кто-то из домохозяйства остался без работы. Программа не распространяется на тех, кто уже получал государственную или благотворительную поддержку или самостоятельно восстановил жилье.

Приоритет предоставляют уязвимым категориям: пенсионерам старше 60 лет, людям с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким матерям, многодетным семьям, родителям детей до трех лет и беременным женщинам. Поддержка подразумевает помощь владельцам квартир или домов с поврежденными крышами, дверями или окнами.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму. После этого координатор свяжется с заявителем и объяснит дальнейшие шаги. Консультации доступны по телефонам 0672598040 и 0753558829.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье помогает обеспечить безопасное проживание, улучшить бытовые условия и поддержать социальную стабильность в общинах, где проживают люди, пострадавшие от войны.

Кроме того, в Запорожье переселенцы могут получить бесплатное жилье в рамках государственных программ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали стоит обратить внимание

Также Politeka писала, Новый график движения транспорта в Запорожье: как теперь будут курсировать трамваи и троллейбусы