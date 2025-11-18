Новый график движения транспорта в Сумской области оказал влияние на ежедневные поездки многих людей, сообщает Politeka.

Информация о новом графике движения транспорта в Сумской области появилась после корректировки расписания электропоездов. О нововведении особенно важно знать тем, кто регулярно ездит между Кролевцем и Конотопом.

Новый график движения транспорта в Сумской области определил время отправления бесплатных автобусов, курсирующих от города Кролевец до Конотопа. Это решение приняли из-за обновленного расписания курсирования электропоездов в направлении Конотоп - Киев - Конотоп.

Изменения вступили в силу с 17 ноября, о чем сообщил городской голова Виктор Лехман. Первый автобус теперь отправляется в 05:00. Второй – в 13:00. Местные власти подчеркнули, что такие поездки остаются бесплатными для жителей уже в течение 24 дней.

Мэр поблагодарил водителей коммунального предприятия "Ремдельница" и выразил благодарность депутатам городского совета за выделение бюджетных средств на компенсацию расходов. Он подчеркнул, что подобные перевозки стали возможны благодаря совместной поддержке общины и ответственному отношению налогоплательщиков.

Также он напомнил, что бесплатно могут ездить только те пассажиры, которые имеют действующие билеты на поезда из Конотопа в Киев или обратно. Именно это условие позволяет обществу поддерживать порядок и рационально использовать финансовые ресурсы.

Запись на поездку осуществляется в кассе железнодорожного вокзала города Кролевец. Касса работает ежедневно с 07:00 до 19:00. Люди могут обратиться в любое удобное время в пределах указанных часов и забронировать место, чтобы воспользоваться бесплатным рейсом.

