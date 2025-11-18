Повышение тарифов на воду в Одесской области стало очередным шагом, о котором предприятие предупреждает заранее.

Повышение тарифов на воду в Одесской области коснется жителей Яськив уже с начала следующего года, сообщает Politeka.

В общине предупреждают о возможных перебоях и призывают своевременно платить счета во избежание сбоев в подаче ресурса.

По данным сельсовета, уровень неоплаты в Яськах стал критическим. Коммунальное предприятие сообщает, что накопившиеся долги усложняют работу системы и создают риски для стабильной поставки. Сотрудники отмечают, что отсутствие поступлений заставляет пересматривать финансовые расчеты и готовить новые условия.

У коммунальщиков объясняют: после обновления расценок кубометр будет стоить 23 гривны. В сумму входит услуга по содержанию сетей, а также необходимые ремонты. Вода подается из скважин, поэтому затраты на поддержку инфраструктуры остаются высокими. Долги будут погашаться вне зависимости от изменения стоимости, ведь задолженность будет увеличиваться после нового начисления.

Повышение тарифов на воду в Одесской области стало очередным шагом, о котором предприятие предупреждает заранее. Все обновления о работе сетей и возможных перерывах сельсовет будет публиковать через официальные каналы.

Ранее подобные перемены объявляли и в Арциге. Тамошние тарифы не соответствовали реальным расходам: водоснабжение обошлось в 34,54 гривны, водоотвод — 23,95 гривны. Для удержания старой цены местным властям пришлось бы ежегодно компенсировать более семи миллионов гривен, однако таких ресурсов в бюджете не было.

Решение об обновлении тарифной политики вызвало активное обсуждение среди жителей.

