В регионе действует ряд пунктов, где можно получить бесплатные продукты для ВПЛ в Одесской области, так что рассказываем подробнее.

В разных частях Одесской области работают волонтерские группы, благотворительные структуры и государственные службы, предоставляющие бесплатные продукты для пенсионеров, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

В перечне основных точек помощи указано, что бесплатные продукты для ВПЛ в Одесской области доступны для тех, кто проходит предварительную запись или обращается по телефону или в соцсетях.

К примеру, волонтер Игр оказывает поддержку едой и медикаментами. Контактное лицо работает с находящимися в статусе переселенца или представителем малообеспеченной семьи. Обязательным условием является предварительное уведомление мессенджера и предоставление документов для проверки.

Кроме того, областная организация Общества Красного Креста Украины продолжает поддерживать широкие категории населения. Здесь поддержку могут получить дети, женщины, пенсионеры, переселенцы и малоимущие семьи.

Центр социальных служб городского совета также приобщается к поддержке жителей, нуждающихся в бесплатных продуктах для ВПЛ в Одесской области. Здесь можно получить гуманитарную поддержку или психологическое сопровождение.

Обращение принимают через страницу в социальной сети Фейсбук. Среди тех, кому доступна помощь, есть и дети, женщины, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи, а также люди с инвалидностью.

Список услуг здесь шире, чем во многих точках, ведь центр работает непосредственно в структуре городского совета. Все следует уточнять лично.

Также стоит отметить, что Свято-Алексеевский храм предлагает поддержку социально незащищенным жителям региона. Телефонная консультация помогает уточнить формат и время выдачи.

