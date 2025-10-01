У жовтні мешканців і гостей міста чекають обмеження руху транспорту в Чернівцях, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі міської ради, обмеження руху транспорту в Чернівцях діятимуть на кількох ключових вулицях і площах у зв’язку з підготовкою до святкових заходів.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадять для безпечного проведення святкування Дня міста і благодійних подій. У межах цих заходів планується часткове закриття доріг на площі Соборній та площі Театральній.

На площі Соборній проїзд буде повністю заборонено 4 та 5 жовтня з 16:00 до 22:00. Йдеться про ділянку від вулиці Героїв Майдану до Івана Франка.

На площі Театральній перекриття буде діяти 5 жовтня з 19:00 до 21:30 на відрізку від Фрідріха Шиллера, 1 до Миколи Лисенка, 2. Тут плануються культурні події та благодійні акції, що передбачають значне скупчення людей, тому пересування автівок стане неможливим.

Міська рада закликає водіїв заздалегідь продумувати маршрути та враховувати зміни у можливості пересування містом. Особливу увагу радять звертати на час перекриттів, щоб уникнути непорозумінь і заторів.

Окрім цього, нагадаємо, що раніше ми також писали про новий графік автобусів та тролейбусів в облцентрі. Автобусні маршрути №5, 6, 23 та 29, а також тролейбуси №6А і 8А зазнали змін.

Нова організація пересування спрямована на зручність громадян та безпеку, а також на збереження регулярності перевезень у центральній частині міста. Детальніше про це - читайте у статті за посиланням.

