Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 19 по 25 листопада вказує на значні коливання.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 19 по 25 ноября обещает неустойчивые условия с дежурством холодных и теплых дней, местными осадками и порывами ветра, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют синоптики на сайте Метеофор.

19 ноября столбик термометра поднимется до +4°C. Северо-западный порывистый ветер до 6 м/с, осадки ожидаются в виде небольшого дождя – около 3 мм. На следующий день температура остается на уровне +4°C, а количество дождей снизится до 0,3 мм.

21 ноября воздух охладится до +1°C, дождевая активность вырастет до 5 мм. 22 числа немного потеплеет - +4°C, слабый южный ветер, осадки до 2 мм. 23 числа предполагается ночная температура 0°C, без существенных осадков, а скорость движения воздушных масс до 9 м/с.

24 числа температура поднимется до +11°C, солнечная погода будет преобладать, без существенных дождей. В завершение недели, 25 ноября, столбик термометра покажет +4°C, небольшая облачность, ветр умеренного уровня.

Эксперты отмечают, что прогноз погоды в Харькове на неделю с 19 по 25 числа показывает значительные колебания дневных и ночных температур. Изменения в воздушных потоках и локальные осадки могут влиять на ощущение холода, поэтому следует заранее подготовить теплую одежду и планировать активность с учетом погодных условий.

Метеорологи добавляют, что из-за неустойчивых условий следует готовиться к внезапным изменениям: относительно теплые дни могут чередоваться с кратковременными похолоданиями и дождями, особенно в первой половине недели. Это типичный осенний сценарий для региона, когда воздушные массы с севера и юга взаимодействуют, формируя периоды солнечной погоды и кратковременные осадки.

