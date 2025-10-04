Обмеження руху в Чернівцях тимчасово запроваджують на трьох вулицях через проведення ремонтних робіт та святкових заходів, повідомляє Politeka.

Міська рада інформує водіїв про необхідність враховувати ці зміни при плануванні маршрутів у найближчий період.

Вулиця О. Вільшини буде повністю перекрита від перехрестя з 3-м провулком О. Вільшини до перехрестя з 1-м провулком Осіннім до 25 жовтня. Причина – реконструкція аварійної ділянки напірного водогону. Рух на цій ділянці повністю припинено для забезпечення безпеки під час робіт.

На вулиці Коломийській, між будинками № 13 та № 15-А, також буде повне перекриття руху до 16 жовтня. Причина та сама – ремонт аварійного водогону, що потребує повного обмеження доступу транспорту для безпечного виконання робіт.

Вулиця О. Гузар 4 жовтня з 16:00 до 21:30 буде перекрита для транспорту, а паркування заборонено на ділянці від вул. К. Стеценка до вул. Головної. Це пов’язано з проведенням благодійного заходу до Дня міста, під час якого доступ транспорту обмежений.

Міська рада Чернівців закликає водіїв завчасно планувати маршрути та враховувати обмеження руху в Чернівцях, щоб уникнути заторів і забезпечити безпечний проїзд. Усі зміни введено тимчасово, проте вони є необхідними для проведення ремонтних робіт та святкових заходів без ризику для учасників дорожнього руху.

Окрім цього, нагадаємо, що раніше ми також писали про новий графік автобусів та тролейбусів в облцентрі. Автобусні маршрути №5, 6, 23 та 29, а також тролейбуси №6А і 8А зазнали змін.

