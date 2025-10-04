Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется исключительно гражданам Украины, отвечающим установленным критериям, сообщает Politeka.

Сведения о программе были обнародованы в официальном Телеграмм- канале Селидового.

Инициатива ориентирована на переселенцев из Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, вынужденно покинувших дома. Для пожилых людей организована выдача продуктовых наборов, которые помогают обеспечить базовые ежедневные потребности. Получение свертков происходит в селе Петропавловская Борщаговка. Для доступа необходимо предварительно заполнить короткую форму по ссылке, предоставленной организаторами.

Пенсионеры могут воспользоваться помощью только при условии подтвержденного статуса внутренне перемещенного лица. Важно, чтобы такой статус был оформлен в период с 2022 по 2025 год. Именно это требование гарантирует, что ресурсы будут поступать тем, кто больше их нуждается. Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киевской области направлена ​​на прозрачное распределение и адресную поддержку.

Центры "СЕЛИДОВЕ.UA" функционируют в разных населенных пунктах, где переселенцы могут получить консультации, справки и прямой доступ к услугам. В частности, в Петропавловской Борщаговке центр работает по адресу: улица Борщаговская, 30а; в Каменском – улица Василия Стуса, 15б; в Нововолынске – улица Шевченко, 7

Кроме личных обращений, участники могут следить за новостями инициативы «СЕЛИДОВЕ.UA» в социальных сетях. В Instagram и Телеграммах регулярно публикуются объявления и сообщения с актуальной информацией для переселенцев, что позволяет оперативно узнавать о новых возможностях.

