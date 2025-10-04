Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на прозорий розподіл і адресну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області надається виключно громадянам України, які відповідають установленим критеріям, повідомляє Politeka.

Відомості про програму були оприлюднені в офіційному Телеграм-каналі Селидового.

Ініціатива орієнтована на переселенців із Селидівської, Вугледарської та Комарської територіальних громад, котрі вимушено залишили домівки. Для літніх людей організовано видачу продуктових наборів, що допомагають забезпечити базові щоденні потреби. Отримання пакунків відбувається у селі Петропавлівська Борщагівка. Для доступу необхідно попередньо заповнити коротку форму за посиланням, яке надають організатори.

Пенсіонери можуть скористатися допомогою лише за умови підтвердженого статусу внутрішньо переміщеної особи. Важливо, щоб такий статус був оформлений у період із 2022 по 2025 рік. Саме ця вимога гарантує, що ресурси надходитимуть тим, хто найбільше їх потребує. Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області спрямована на прозорий розподіл і адресну підтримку.

Центри «СЕЛИДОВЕ.UA» функціонують у різних населених пунктах, де переселенці можуть отримати консультації, довідки та прямий доступ до послуг. Зокрема, у Петропавлівській Борщагівці центр працює за адресою: вулиця Борщагівська, 30а; у Кам’янському – вулиця Василя Стуса, 15б; у Нововолинську – вулиця Шевченка, 7.

Крім особистих звернень, учасники мають змогу стежити за новинами ініціативи «СЕЛИДОВЕ.UA» у соціальних мережах. В Instagram і Телеграм регулярно публікуються оголошення та повідомлення з актуальною інформацією для переселенців, що дозволяє оперативно дізнаватися про нові можливості.

