Работа для пенсионеров в Днепре подходит тем, кто хочет оставаться социально активным и иметь дополнительные средства, сообщает Politeka.
Поиск вакансий после ухода на пенсию для многих является настоящим вызовом, но одновременно и шансом открыть новую страницу в жизни. Найти работу для пенсионеров в Днепре можно на платформе work.ua.
Одно из предложений поступает от сервиса доставки Glovo. Здесь ищут курьеров и курьерок, которые могут выполнять доставку пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Заработок обещают до 45 000 гривен в месяц, а водителям на авто предусмотрены дополнительные бонусы еженедельно.
Эта работа для пенсионеров в Днепре построена так, что человек сам выбирает график и определяет, когда ему удобнее доставлять заказ. Еще одна немаловажная деталь – работодатели обещают страхование.
Кроме того, строительная компания в пгт Обуховка предлагает вакансию разнорабочего. Это физический труд, однако он не требует опыта. Здесь важны ответственность и готовность учиться. Зарплата колеблется от 26000 до 35000 гривен и выплачивается трижды в месяц.
Работодатель обеспечивает специальной одеждой, инструментом, а также организует доставку с вокзала.
Еще одно предложение от компании Roll Club касается помощи в административных задачах и упаковке заказов. График предусматривает труд в выходные дни, а смена продолжается с 10:00 до 22:00. Зарплата составляет от 15000 до 17000 с возможностью получать бонусы.
