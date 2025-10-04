В Днепре все больше компаний открывают двери для пенсионеров и предлагают работу, где можно хорошо зарабатывать.

Работа для пенсионеров в Днепре подходит тем, кто хочет оставаться социально активным и иметь дополнительные средства, сообщает Politeka.

Поиск вакансий после ухода на пенсию для многих является настоящим вызовом, но одновременно и шансом открыть новую страницу в жизни. Найти работу для пенсионеров в Днепре можно на платформе work.ua.

Одно из предложений поступает от сервиса доставки Glovo. Здесь ищут курьеров и курьерок, которые могут выполнять доставку пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Заработок обещают до 45 000 гривен в месяц, а водителям на авто предусмотрены дополнительные бонусы еженедельно.

Эта работа для пенсионеров в Днепре построена так, что человек сам выбирает график и определяет, когда ему удобнее доставлять заказ. Еще одна немаловажная деталь – работодатели обещают страхование.

Кроме того, строительная компания в пгт Обуховка предлагает вакансию разнорабочего. Это физический труд, однако он не требует опыта. Здесь важны ответственность и готовность учиться. Зарплата колеблется от 26000 до 35000 гривен и выплачивается трижды в месяц.

Работодатель обеспечивает специальной одеждой, инструментом, а также организует доставку с вокзала.

Еще одно предложение от компании Roll Club касается помощи в административных задачах и упаковке заказов. График предусматривает труд в выходные дни, а смена продолжается с 10:00 до 22:00. Зарплата составляет от 15000 до 17000 с возможностью получать бонусы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.