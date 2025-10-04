У Дніпрі дедалі більше компаній відкривають двері для пенсіонерів і пропонують роботу, де можна доволі гарно заробляти.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі підходить для тих, хто хоче залишатися соціально активним та мати додаткові кошти, повідомляє Politeka.

Пошук вакансій після виходу на пенсію для багатьох є справжнім викликом, але водночас і шансом відкрити нову сторінку у житті. Наразі знайти роботу для пенсіонерів у Дніпрі можна на платформі work.ua.

Одна з пропозицій надходить від сервісу доставки Glovo. Тут шукають кур’єрів та кур’єрок, які можуть виконувати доставку пішки, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Заробіток обіцяють до 45 000 гривень на місяць, а для водіїв на авто передбачені додаткові бонуси щотижня.

Це робота для пенсіонерів у Дніпрі побудована так, що людина сама обирає графік і визначає, коли їй зручніше доставляти замовлення. Ще одна важлива деталь – роботодавці обіцяють страхування.

Окрім цього, будівельна компанія у смт Обухівка пропонує вакансію різноробочого. Це фізична праця, однак вона не вимагає досвіду. Тут важливі відповідальність та готовність навчатися. Зарплата коливається від 26 000 до 35 000 гривень і виплачується тричі на місяць.

Роботодавець забезпечує спеціальним одягом, інструментом, а також організовує доставку з вокзалу.

Ще одна пропозиція від компанії Roll Club стосується допомоги в адміністративних завданнях та пакування замовлень. Графік передбачає працю у вихідні дні, а зміна триває з 10:00 до 22:00. Зарплата становить від 15 000 до 17 000 із можливістю отримувати бонуси.

