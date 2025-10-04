Дефицит овощей в Винницкой области в этом сезоне ощутим прежде всего на помидорах, которые обычно используют для салатов, сообщает Politeka.

Теплические томаты демонстрируют стабильный рост цен: их еженедельная стоимость повышается из-за сокращения урожая на специализированных фермах. Дополнительно ограниченное поступление продукции из открытого грунта по завершении пика полевого производства усиливает напряженность на рынке.

По данным ежедневного мониторинга, за последнюю неделю цены на тепличные помидоры выросли примерно на 14%. Теперь стоимость колеблется от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара), в зависимости от размера, качества и объемов партий.

Представители тепличных комбинатов отмечают, что повышение цен обусловлено активным спросом со стороны крупных розничных сетей и оптовых компаний, закупающих значительные объемы продукции. Кроме того, завершение сезона выращивания грунтовых томатов также влияет на увеличение стоимости.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на подорожание, тепличные помидоры остаются относительно доступными. Средняя цена сегодня примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024, что частично облегчает финансовую нагрузку для потребителей.

Следовательно, дефицит овощей в Винницкой области продолжает определять рыночные условия. Сезонные ограничения, сокращение урожая и высокий спрос заставляют покупателей планировать закупки заранее и учитывать доступные альтернативы представленной продукции.

К слову, в области также сообщали о нехватке молочных продуктов. Летний период принес ощутимый рост цен на молоко и масло.

