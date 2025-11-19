График отключения света в Днепропетровской области на 20 ноября обнародовал энергетики, сообщив о запланированных работах в нескольких общинах региона, передает Politeka.

Такую информацию предоставляет "ЧАО ПЭЭМ ЦЭК"

Специалисты сообщили, что в Днепре ограничения будут продолжаться в разные промежутки времени. Утром с 08:00 до 17:00 без питания останется дом по улице Академика Янгеля, 7. Далее, с 10:00 до 17:00, работы охватят проспект Александра Поля, где временно отключат дома 88, 90 и 90А.

В Петриковке ремонтные мероприятия запланированы на 08:00–17:00. Временно обесточат дома на улице Леваневского, в том числе 15, 15А, 15Г, 15Е, 17 и 19.

В Желтых Водах отключения произойдут на нескольких участках. Под работы попадут дома на ул. Авангардной (57Д, 59, 92), части улицы Шевченко (12, 12А, 12Б, 15–21), бульваре Свободы (11–23), а также Гимназической — дома от 1 до 8.

В Криворожском районе, в частности в Ингульке, с 08:00 до 17:00 не будет подачи электроэнергии в переулке Степном (1, 2, 3А, 5А) и на улице Степной, где ограничения будут касаться домов от 1 до 16.

График отключения света в Днепропетровской области на 20 ноября опубликован заранее, чтобы жители могли подготовиться и спланировать дела.

Перед началом работ следует заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить фонарики, пополнить запас воды в случае зависимости дома от насосов и завершить бытовые действия, требующие электроэнергии. Полезно также иметь под рукой наличные деньги и номера служб, к которым можно обратиться в случае непредвиденных ситуаций.

