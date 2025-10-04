Дефіцит овочів у Вінницькій області цього сезону відчутний насамперед на помідорах, які зазвичай використовують для салатів, повідомляє Politeka.

Тепличні томати демонструють стабільне зростання цін: щотижня їхня вартість підвищується через скорочення врожаю на спеціалізованих фермах. Додатково обмежене надходження продукції з відкритого ґрунту після завершення піку польового виробництва посилює напруженість на ринку.

За даними щоденного моніторингу, за останній тиждень ціни на тепличні помідори зросли приблизно на 14%. Наразі вартість коливається від 35 до 55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара), залежно від розміру, якості та обсягів партій.

Представники тепличних комбінатів зазначають, що підвищення цін зумовлене активним попитом з боку великих роздрібних мереж і гуртових компаній, які закуповують значні обсяги продукції. Крім того, завершення сезону вирощування ґрунтових томатів також впливає на збільшення вартості.

Експерти підкреслюють, що попри подорожчання тепличні помідори залишаються відносно доступними. Середня ціна сьогодні приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року, що частково полегшує фінансове навантаження для споживачів.

Отже, дефіцит овочів у Вінницькій області продовжує визначати ринкові умови. Сезонні обмеження, скорочення врожаю та високий попит змушують покупців планувати закупівлі заздалегідь і враховувати доступні альтернативи серед представленої продукції.

До слова, в області також повідомляли про нестачу молочних продуктів. Літній період приніс суттєве зростання цін на молоко та масло.

Джерело: EastFruit.

