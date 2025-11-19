График отключения света в Запорожской области 20 ноября позволяет жителям заранее спланировать работу и бытовые нужды.

График отключения света в Запорожской области на 20 ноября обнародовали энергетики из-за плановых ремонтных работ на электрооборудовании, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Обесточивание ожидается с 09:00 до 17:00 в селе Солнечное. Под отключение подпадают следующие адреса:

ул. Лазурная : 55, 57, 59, 61, 351/2, 81, 349, 60, 59, 61, 351/1, 64, 638

: 55, 57, 59, 61, 351/2, 81, 349, 60, 59, 61, 351/1, 64, 638 ул. Луговая : 484

: 484 ул. Мира : 71, 69, 432, 88, 65, 447

: 71, 69, 432, 88, 65, 447 ул. Северная : 54, 56, 58, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 676, 664, 59, 52, 68, 73, 83, 676, 664

: 54, 56, 58, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 676, 664, 59, 52, 68, 73, 83, 676, 664 ул. Садовая : 66, 383, 86, 77, 90, 92, 94, 78, 647

: 66, 383, 86, 77, 90, 92, 94, 78, 647 ул. Шевченко : 32, 74

Причиной отключения является плановый ремонт оборудования электросетей.

В селе Марьевка работы будут проводить в тот же промежуток времени, с 09:00 до 17:00. Под обесточивание подпадают:

ул. Вишневая : 42, 40, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 16, 14, 12, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 46

: 42, 40, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 16, 14, 12, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 46 ул. Мира : 36, 31, 32, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 6, 4, 2, 3, 7, 9, 13

: 36, 31, 32, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 6, 4, 2, 3, 7, 9, 13 ул. Победы : 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 42, 44, 46, 48, 50, 50 62, 45, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 55, 4

График отключения света в Запорожской области 20 ноября позволяет жителям заранее спланировать работу и бытовые нужды. Компания уверяет, что по завершении ремонтов электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Чтобы подготовиться к плановому обесточиванию, следует заранее позаботиться об освещении и зарядке устройств. Следует подзарядить телефоны, ноутбуки и павербанки, а также подготовить фонари или свечи для освещения. Рекомендуется выключить компьютеры, телевизоры и другую технику, чтобы избежать повреждений из-за перепадов напряжения.

