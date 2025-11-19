График отключения газа с 20 по 21 ноября в Запорожье создаст бытовые неудобства для многих горожан.

График отключения газа с 20 по 21 ноября в Запорожье касается нескольких улиц города, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте АО "Запорожгаз", график отключения газа с 20 по 21 ноября в Запорожье будет введен из-за ремонта сетей среднего давления.

Так что часть потребителей временно останется без голубого топлива. Жителям советуют заранее спланировать хозяйственные дела, чтобы ограничение не создало существенных неудобств.

По графику отключения газа с 20 по 21 ноября в Запорожье, ограничения коснутся следующих адресов:

Улица Л. Жаботинского 45, 45 А, 47, 47 А, 51, 55, 57, 59, 59 А, 61, 63, 65, а также Л. Жаботинского 49. Кроме этого, голубого топлива не будет на Якова Новицкого 12.

На проспекте Соборном ограничения касаются домов 137, 139, 145, 145 В, 139, 141, 143. Также временные перебои будут на Якова Новицкого 8, 10, 7, 7 А, 11. Работы будут продолжаться до 21.11.2025

Ремонт производится для безопасного распределения блактного топлива потребителям. Ремонтные мероприятия предусматривают обязательный доступ работников АО "Запорожгаз" к газовым приборам в квартирах.

Владельцам жилья необходимо перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ. Это позволит безопасно выполнить весь комплекс мероприятий и возобновить газоснабжение в установленный срок.

Жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, ведь от плановых ремонтов зависит исправность газовых сетей в холодное время года.

