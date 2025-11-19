Дефицит хлеба в Днепропетровской области в сезоне 2025/26 может оказать существенное влияние на цену продукции из-за сокращения объемов продовольственного зерна, необходимого для местных предприятий, сообщает Politeka.

Во время профильного форума «ХЛІБ.ua» представители отрасли сообщили, что ожидаемое производство зерновых составит около 21 миллиона тонн, из которых только часть пригодна для качественной муки.

По словам председателя Союза «Мукомелелы Украины» Родиона Рыбчинского, продовольственная пшеница в этом году может составить всего 10,3 миллиона тонн, а сырье высшего класса — около 1,7 миллиона. Такое распределение усложняет работу производителям, зависящим от стабильных поставок зерна высокого качества для непрерывного выпуска продукции.

На внутреннем рынке заметно растет конкуренция между перерабатывающими предприятиями и экспортерами. Из-за ограниченных запасов фермеры сдерживают продажу урожая, оставляя его на хранение. Это замедляет движение продукции, усиливает ценовые колебания и создает дополнительное давление на участников рынка.

Ситуацию усложняет и низкое количество ржи. В новом сезоне прогнозируется импорт более 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году потребность составила около 1,6 тысяч. Такая разница увеличивает зависимость страны от импортных поставок и оказывает влияние на возможность оперативно реагировать на спрос.

Аналитики отмечают, что подобные тенденции отразятся на стоимости продукции и стабильности производства. Дефицит хлеба в Днепропетровской области становится одним из ключевых факторов для регионального рынка, поскольку ограниченный ресурс зерновых может определить дальнейшую ценовую динамику и доступность товара для населения.

Источник: Agravery.com

