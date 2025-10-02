Начало отопительного сезона 2025 в Харьковской области будет происходить в соответствии с температурными условиями, уровнем готовности теплосетей и управленческими решениями.

Начало отопительного сезона 2025 года в Харьковской области официально приближается вместе с осенним снижением температуры, сообщает Politeka.

С наступлением прохладных утра и вечера органы местного самоуправления проводят комплексную подготовку жилых домов и социальных учреждений к своевременному подключению систем теплоснабжения.

Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, запуск отопления 2025-2026 годов возможен только после того, как среднесуточные показатели в течение трех последовательных дней не будут превышать отметку +8 °C. Требование распространяется как на жилищный сектор, так и на учебные заведения, медицинские учреждения и объекты социальной сферы.

Прежде всего тепло подается в больницы, детские сады и школы. Окончательное решение о дате в Харьковской области принимают местные органы власти с учетом технического состояния сетей, уровня готовности теплоснабжающих предприятий и погодных условий. На начало осени отчитывается о 80–90 % выполненных работ, что подтверждает активность коммунальных служб.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что энергетическая инфраструктура государства подготовлена ​​более чем на 80%. Сформированы запасы топлива, проводятся ремонтные мероприятия и созданы ресурсы для быстрого возобновления работы газотранспортной системы при возможных авариях или атаках. В то же время председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий отметил высокие риски массированных обстрелов энергообъектов перед зимой, что требует дополнительной бдительности.

В итоге начало отопительного сезона 2025 в Харьковской области будет происходить в соответствии с температурными условиями, уровнем готовности теплосетей и управленческих решений, что позволит обеспечить стабильное теплоснабжение для всех категорий населения.

