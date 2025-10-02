Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області відбуватиметься відповідно до температурних умов, рівня готовності тепломереж та управлінських рішень.

Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області офіційно наближається разом із осіннім зниженням температури, повідомляє Politeka.

З настанням прохолодних ранків та вечорів органи місцевого самоврядування проводять комплексну підготовку житлових будинків і соціальних закладів до своєчасного підключення систем теплопостачання.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 830, запуск опалення 2025–2026 років можливий лише після того, як середньодобові показники протягом трьох послідовних днів не перевищуватимуть позначку +8 °C. Вимога поширюється як на житловий сектор, так і на заклади освіти, медичні установи та об’єкти соціальної сфери.

Передусім тепло подається до лікарень, дитячих садків і шкіл. Остаточне рішення про дату у Харківській області ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням технічного стану мереж, рівня готовності теплопостачальних підприємств і погодних умов. Станом на початок осені звітується про 80–90 % виконаних робіт, що підтверджує активність комунальних служб.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що енергетична інфраструктура держави підготовлена більш ніж на 80 %. Сформовано запаси палива, проводяться ремонтні заходи та створено ресурси для швидкого відновлення роботи газотранспортної системи у разі можливих аварій чи атак. Водночас голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зауважив на високих ризиках масованих обстрілів енергооб’єктів перед зимою, що вимагає додаткової пильності.

У підсумку, початок опалювального сезону 2025 в Харківській області відбуватиметься відповідно до температурних умов, рівня готовності тепломереж та управлінських рішень, що дозволить забезпечити стабільне теплопостачання для всіх категорій населення.

