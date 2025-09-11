Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит в штатном режиме, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставил глава областной военной администрации Олег Кипер 9 сентября в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, по состоянию на сегодняшний день выполнено около 83–85% необходимых подготовительных работ. Все системы проходят тестирование, проверку, а при надобности к ним добавляют запасные части, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование.

Кипер подчеркнул, что регион готовится к новому отопительному сезону, учитывая уроки прошлого. Прошлые зимние периоды оказались сложными из-за обстрелов, во время которых до ста тысяч абонентов оставались без тепла. Это относилось к целому ряду микрорайонов, что создавало серьезные проблемы для жителей. Глава Одесской ОВ отметил, что этот опыт обязательно учитывается при подготовке новых тепловых сетей и организации работы служб.

В настоящее время проверяют оборудование, тестируют его работу и готовят дополнительные запасные элементы во избежание аварий и перебоев в поставках тепла. Власти региона подчеркивают, что отопительный сезон в 2025 году является приоритетом, а все работы проводятся в соответствии с графиком, чтобы обеспечить комфорт и безопасность граждан.

Итак, начало отопительного сезона 2025 г. в Одесской области сопровождается тщательной подготовкой систем, тестированием техники и учетом предыдущих трудностей, что позволяет обеспечить стабильное и своевременное отопление для всех абонентов региона.

Кстати, подобные новости уже сообщали и для Харьковской области.

