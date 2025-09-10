Планові підготовчі роботи виконані на 97%, що свідчить про успішний початок опалювального сезону 2025 у Харківській області.

Початок опалювального сезону 2025 у Харківській області відзначено у понад 85% громад, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу в офіційному Медіацентрі ХОВА за участю голови АТ «Харківобленерго» В’ячеслава Кравцова.

Станом на сьогодні 48 із 56 громад області вже забезпечили старт теплопостачання, першочергово опалюються заклади охорони здоров’я та соціальні установи.

За словами Синєгубова, підготовка до опалювального сезону проходить за двома сценаріями: стандартним та екстреним у разі можливих ворожих обстрілів. У всіх громадах розроблені резервні плани, передбачені альтернативні рішення для стабільної роботи енергетичної сфери. Наразі функціонує 88,7% котелень, які забезпечують тепло для 96,9% об’єктів житлової сфери, що становить 7 224 багатоквартирних будинки.

Системи опалення охоплюють 88,3% соціальних об’єктів: 425 дитсадків (86,7%), 405 шкіл (87,1%) та 157 медичних установ (96,3%). Через складну безпекову ситуацію централізоване опалення не розпочато у восьми громадах — шести в Куп’янському районі та по одній у Чугуївському і Харківському. Для альтернативного теплопостачання побудовано вісім газових котелень на суму 500 млн грн, два мільйони з яких спрямовані до Харкова. Загалом на енергозабезпечення виділено 2,5 млрд грн за підтримки Уряду та Офісу Президента.

Додатково встановлено 39 когенераційних установок, 26 із них уже введено в експлуатацію, ще 12 планують підключити до кінця року. Для резервного живлення систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення підготовлено 1 222 генератори, а запаси пального забезпечують автономну роботу на три доби. У регіоні працюють 913 Пунктів Незламності, 798 із яких готові приймати відвідувачів.

Водночас продовжується забезпечення домогосподарств паливом: понад 37 тисяч соціально вразливих родин отримали дрова, 2 245 — грошові виплати на придбання палива. У межах співпраці з УВКБ ООН заплановано додатково надати одноразову допомогу для 9 375 домогосподарств. Електропостачання підтримується, хоча без світла залишаються 129 населених пунктів та 47 тисяч споживачів, пошкоджено понад 700 підстанцій і 4 тисячі повітряних ліній. Ремонтні роботи тривають щодня, 400 населених пунктів відновили близько 90% мереж, розміновано 2 490 км ліній, залишилося ще близько 6 900 км ЛЕП.

