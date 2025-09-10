Плановые подготовительные работы выполнены на 97%, что свидетельствует об успешном начале отопительного сезона 2025 года в Харьковской области.

Начало отопительного сезона 2025 в Харьковской области отмечено более чем в 85% общин, сообщает Politeka.

Такую информацию представляет начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга в официальном Медиацентре ХОВА с участием председателя АО «Харьковоблэнерго» Вячеслава Кравцова.

На сегодня 48 из 56 общин области уже обеспечили старт теплоснабжения, в первую очередь отапливаются учреждения здравоохранения и социальные учреждения.

По словам Синегубова, подготовка к отопительному сезону проходит по двум сценариям: стандартным и экстренным в случае возможных вражеских обстрелов. Во всех общинах разработаны резервные планы, предусмотрены альтернативные решения по стабильной работе энергетической сферы. В настоящее время функционирует 88,7% котельных, обеспечивающих тепло для 96,9% объектов жилищной сферы, что составляет 7224 многоквартирных дома.

Системы отопления охватывают 88,3% социальных объектов: 425 детсадов (86,7%), 405 школ (87,1%) и 157 медицинских учреждений (96,3%). Из-за сложной ситуации безопасности централизованное отопление не начато в восьми общинах — шести в Купянском районе и по одной в Чугуевском и Харьковском. Для альтернативного теплоснабжения построено восемь газовых котельных на сумму 500 млн грн, два миллиона из которых направлены в Харьков. В общей сложности на энергообеспечение выделено 2,5 млрд грн при поддержке Правительства и Офиса Президента.

Дополнительно установлено 39 когенерационных установок, 26 из них уже введены в эксплуатацию, еще 12 планируют подключить до конца года. Для резервного питания систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода подготовлено 1222 генератора, а запасы горючего обеспечивают автономную работу на трое суток. В регионе работают 913 Пунктов Несокрушимости, 798 из которых готовы принимать посетителей.

В то же время продолжается обеспечение домохозяйств топливом: более 37 тысяч социально уязвимых семей получили дрова, 2245 — денежные выплаты на приобретение топлива. В рамках сотрудничества с УВКБ ООН запланировано дополнительно предоставить единовременную помощь для 9 375 домохозяйств. Электроснабжение поддерживается, хотя без света остаются 129 населенных пунктов и 47 тысяч потребителей, повреждено более 700 подстанций и 4 тысячи воздушных линий. Ремонтные работы продолжаются ежедневно, 400 населенных пунктов восстановили около 90% сетей, разминировано 2490 км линий, осталось еще около 6900 км ЛЭП.

Плановые подготовительные работы выполнены на 97%, что свидетельствует об успешном начале отопительного сезона 2025 года в Харьковской области.

