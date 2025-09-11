Часть украинцев может рассчитывать на доплаты пенсионерам в Черниговской области, однако их могут получить не все, сообщает Politeka.net.

Норма о надбавке действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решении правительства.

Чтобы получить ежемесячную доплату для пенсионеров в Черниговской области, пожилой человек должен соответствовать ряду четко определенных критериев.

Прежде всего, речь идет о возрасте — право на выплату имеют граждане, которым исполнилось 80 лет и старше. Важным условием является самостоятельное проживание, ведь такая помощь направлена ​​прежде всего на тех, кто не имеет рядом родственников или близких, готовых обеспечить постоянный уход.

Отдельным и очень важным пунктом есть состояние здоровья. Прибавка назначается только тем лицам, которые действительно нуждаются в постороннем уходе. Это должно быть подтверждено заключением врачей, в том числе врачебно-консультативной комиссии, и закреплено в официальных документах. Еще одно обязательное условие – получение пенсии именно по возрасту. Если человек получает выплаты, например, по инвалидности, то права на указанную доплату он не имеет.

Размер доплаты для пенсионеров в Черниговской области рассчитывается как 40 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос и составляет 2361 гривну. Соответственно, и сумма самой доплаты увеличилась – с начала года она равна 944,4 гривны ежемесячно.

Чтобы оформить эту выплату, пенсионеру нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. К ней следует добавить пакет документов, без которого рассмотрение вопроса будет невозможным. Прежде всего, это вывод врачебно-консультативной комиссии, где указано, что заявитель действительно нуждается в постоянном уходе. Также необходимо предъявить паспорт, идентификационный номер и выписку из Пенсионного фонда, в котором подтверждается, что человек не получает другой надбавки по уходу за пенсией.

