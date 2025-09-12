Государство в 2025 году продолжает реализовывать политику поддержки пожилых граждан, обеспечивая им доплаты для пенсионеров в Одесской области.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области можно получить при достижении украинцами определенного возраста, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Государство в 2025 году продолжает реализовывать политику поддержки пожилых граждан, обеспечивая им дополнительные социальные гарантии. Одним из важных направлений такой помощи есть ежемесячные доплаты для пенсионеров в Одесской области для тех людей, размер основной выплаты которых не превышает 10 340 гривен.

В зависимости от возрастной категории размер прибавок отличается. Пенсионеры, которым исполнилось от 70 до 74 лет, получают ежемесячно по 300 гривен. Те, кто достиг возраста от 75 до 79 лет, имеют право на большую сумму – 456 гривен.

Старшие граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, получают доплату в размере 570 гривен. Важно подчеркнуть, что все эти доплаты для пенсионеров в Одесской области производятся автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд. Это позволяет пожилым людям без дополнительных хлопот получать гарантированную государством поддержку.

Особого внимания заслуживает ситуация, когда гражданин достигает соответствующего возраста в течение календарного месяца. К примеру, если в сентябре украинцу исполняется 70 лет или больше, государство сразу же доначисляет ему соответствующую сумму доплаты, и он начинает ее получать вместе с основной пенсией.

Кроме общих надбавок, для одиноких украинцев от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, предусмотрена дополнительная финансовая помощь. В этом случае необходимо пройти отдельную процедуру оформления.

В частности, следует собрать пакет документов, среди которых: заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья и необходимости ухода, справка о составе семьи, а также подтверждение отсутствия трудоспособных родственников, которые могли бы оказать помощь. После этого гражданин должен обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда для получения назначенной выплаты.

