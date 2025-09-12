Держава у 2025 році продовжує послідовно реалізовувати політику підтримки літніх громадян, забезпечуючи їм доплати для пенсіонерів у Одеській області.

Доплати для пенсіонерів у Одеській області можна отримати при досягненні українцями певного віку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Держава у 2025 році продовжує послідовно реалізовувати політику підтримки літніх громадян, забезпечуючи їм додаткові соціальні гарантії. Одним із важливих напрямів такої допомоги є щомісячні доплати для пенсіонерів у Одеській області для тих людей, чий розмір основної виплати не перевищує 10 340 гривень.

Залежно від вікової категорії розмір надбавок різниться. Пенсіонери, яким виповнилося від 70 до 74 років, отримують щомісячно по 300 гривень. Ті, хто досяг віку від 75 до 79 років, мають право на більшу суму – 456 гривень.

Найстарші громадяни, котрим виповнилося 80 років і більше, одержують доплату у розмірі 570 гривень. Важливо підкреслити, що всі ці доплати для пенсіонерів у Одеській області здійснюються автоматично, без потреби особистого звернення до Пенсійного фонду. Це дозволяє людям похилого віку без додаткових клопотів отримувати гарантовану державою підтримку.

Особливої уваги заслуговує ситуація, коли громадянин досягає відповідного віку протягом календарного місяця. Наприклад, якщо у вересні пенсіонеру виповнюється 70 років або більше, держава відразу ж донараховує йому відповідну суму доплати, і він починає її отримувати разом з основною пенсією.

Окрім загальних надбавок, для самотніх пенсіонерів від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, передбачена додаткова фінансова допомога. У цьому випадку необхідно пройти окрему процедуру оформлення.

Зокрема, слід зібрати пакет документів, серед яких: висновок медичної комісії про стан здоров’я та необхідність догляду, довідка про склад сім’ї, а також підтвердження відсутності працездатних родичів, які могли б надати допомогу. Після цього громадянин має звернутися із заявою до територіального відділення Пенсійного фонду, щоб отримати призначену виплату.

