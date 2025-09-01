Новый график движения транспорта в Кривом Роге ожидается в начале сентября в Кривом Роге, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сообщество "Транспорт Кривого Рога" со ссылкой на КП "Скоростной трамвай".

Причиной коррекции графиков являются меры по повышению безопасности и улучшению условий перевозок пассажиров. В периоды с 1 по 5 сентября и с 8 по 12 сентября 2025 движение трамваев на участке от остановки «Проспект Южный» до «Ул. Обогатительная» будет временно приостановлена. Ограничение будет действовать ежедневно с 9:00 до 16:00.

В это время вагоны маршрутов №7 и №27 будут курсировать только от своих конечных станций до остановки «АО ПГОК». Это позволит обеспечить безопасное проведение необходимых работ и минимизировать риски для пассажиров.

Жители призывают заранее учитывать временные изменения в транспортном графике и при необходимости планировать альтернативные маршруты передвижения по городу. После завершения ремонтных мероприятий ограниченный участок будет вновь открыт для полноценного движения трамваев, а графики восстановятся в обычном режиме.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге в начале сентября предусматривает временное ограничение работы трамваев №7 и №27, что позволит повысить безопасность и комфорт для пассажиров во время выполнения ремонтных работ. Пассажиров просят внимательно следить за обновленными маршрутами и корректировать свои планы передвижения по городу.

К слову, в городе также представили новый график транспорта, в том числе троллейбуса №22.

Он учитывает рабочие и выходные дни, количество рейсов, время отправления и интервалы, адаптированные под комендантский час.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения