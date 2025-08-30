Повышение тарифов на электроэнергию в Черкасской области будет носить относительно умеренный характер по сравнению с другими операторами системы.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черкасской области вступит в силу с 1 сентября 2025 г. после принятия постановления Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает Politeka.

Информацию подтверждают на сайте Черкассыоблэнерго .

Соответствующее решение НКРЭКУ было принято 26 августа 2025 г. и будет касаться распределения для потребителей АО «Черкассыоблэнерго».

Согласно документу №1339 происходит увеличение размера платы: для первого класса напряжения определено 291,70 грн/МВт·ч без НДС, для второго класса — 1 995,33 грн/МВт·ч без НДС. В процентном соотношении это означает, что рост составит 1,4% для высоковольтных сетей и 3,4% для низковольтных. Новые показатели будут применяться с начала осени.

Регулятор объясняет принятые шаги необходимостью гарантировать стабильное функционирование операторов системы распределения, поддержать модернизацию электросетей и повысить надежность энергоснабжения. Именно эти факторы стали основой для корректировки действующих тарифов в регионе.

В то же время, для населения условия не меняются. По-прежнему сохраняется действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО), что гарантирует фиксированные расценки на электроэнергию. Таким образом, бытовые пользователи и дальше будут платить по предыдущим ставкам, тогда как просмотр коснется небытового сектора.

В целом повышение тарифов на электроэнергию в Черкасской области будет относительно умеренный характер по сравнению с другими операторами системы, однако оно все же обеспечит дополнительный ресурс для поддержания стабильности энергетической инфраструктуры.

