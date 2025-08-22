Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області є реальною підтримкою для українців, які прагнуть знайти затишне місце під час воєнного часу.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, орієнтоване на людей похилого віку, які шукають спокійне та комфортне місце для проживання, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції надає сайт Допомагай.

Вакантні варіанти передбачають умови для тих, хто цінує затишок сільської місцевості та бажає жити в дружній атмосфері.

У Золотоніському районі приймуть порядну сім’ю пенсійного віку без шкідливих звичок, переважно з сільської місцевості, яка любить землю. Проживання забезпечене у доглянутому будинку площею 48 квадратних метрів із коридором, кухнею, залом і спальнею.

Опалення здійснюється газом та грубкою. На кухню підведена холодна вода, на подвір’ї є колодязь із насосом і центральне водопостачання. Можливе користування садом і городом, є літня душова та туалет на вулиці. Господарчі споруди дозволяють тримати невелике господарство. Село обладнане асфальтованими вулицями, має лікарню, школу, дитсадок, бібліотеку, будинок культури, аптеки та магазини.

У селі Легедзине Тальнівського району пропонують окрему кімнату в приватному будинку з п’ятьма кімнатами. Тут встановлене газове опалення, бойлер, санвузол. Власник, чоловік 75 років, живе сам і шукає одиноку жінку віком 60+, яка вміє готувати та готова до спокійного спільного життя. Житло надається безкоштовно, без оплати за комунальні послуги. Територія має великий двір і сад.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області — це реальна підтримка для українців, які прагнуть знайти затишне місце під час воєнного часу.

